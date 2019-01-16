Россия попала в список стран, где преследуют христиан

Международная правозащитная христианская организация Open Doors опубликовала свой ежегодный список стран, в которых чаще всего преследуют христиан и нарушают их права из-за вероисповедания. Документ размещен на ее официальном сайте.

В рейтинге традиционно 50 стран. Лидером этого года стала Северная Корея. Эта страна возглавляет список стран по признаку преследования христиан уже 16-й год подряд. Как отмечают составители рейтинга, основной причиной гонений на христиан является государственная политика, которая провозглашает атеизм и «сосредоточена на идолопоклонничестве правящей семье Ким».

В топ-10 стран с самым плохим положением христиан в обществе также вошли:

Афганистан;

Сомали;

Ливия;

Пакистан;

Судан;

Эритрея;

Йемен;

Иран;

Индия.

Все эти страны входят в категорию с «чрезвычайным уровнем опасности».

Также в список Open Doors попала и Россия. Она заняла 41-ю строчку и расположилась между Кенией (40-е место) и Малайзией (42-е место). Власти, отметили составители рейтинга, отдают предпочтение только Русской православной церкви в ущерб другим конфессиям. Помимо этого, преследования христиан наблюдаются на Северном Кавказе — в мусульманском регионе, указано в докладе.