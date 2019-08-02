США официально объявили о выходе из ДРСМД

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу заявил, что Вашингтон официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«2 февраля США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня. США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его», — написал Помпео в Twitter.
МИД РФ также официально подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.
В декабре 2018 года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики этих ракет находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров.
1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения Договора, которая рассчитана на шесть месяцев. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.
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