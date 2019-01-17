НАБУ сообщило о подозрении 7 лицам в деле о хищении 93 миллионов «Укрзализныци»

Национальное антикоррупционное бюро 15 января сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 миллиона гривен «Укрзализныци». Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По ее данным, речь идет о таких должностных лицах:

— председателе правления — гендиректоре и первом заместителе гендиректора производителя стрелочной продукции;

— основателе — директоре фиктивной компании-победителя торгов;

— директоре компании-посредника;

— трех сотрудниках филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Украинская зализныця».

Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015 — марта 2017 года организовали закупку «Укрзализныцей» стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников.

Трех человек — двух должностных лиц предприятия-производителя и руководителя компании-посредника задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Кроме того, детективы НАБУ подготовили проект представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата, который, по данным следствия, является организатором указанной коррупционной схемы. Имя депутата бюро не называет.