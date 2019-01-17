НАБУ сообщило о подозрении 7 лицам в деле о хищении 93 миллионов «Укрзализныци»

Национальное антикоррупционное бюро 15 января сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 миллиона гривен «Укрзализныци». Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
По ее данным, речь идет о таких должностных лицах:
— председателе правления — гендиректоре и первом заместителе гендиректора производителя стрелочной продукции;
— основателе — директоре фиктивной компании-победителя торгов;
— директоре компании-посредника;
— трех сотрудниках филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Украинская зализныця».
Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015 — марта 2017 года организовали закупку «Укрзализныцей» стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников.
Трех человек — двух должностных лиц предприятия-производителя и руководителя компании-посредника задержали.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.
Кроме того, детективы НАБУ подготовили проект представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата, который, по данным следствия, является организатором указанной коррупционной схемы. Имя депутата бюро не называет.
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