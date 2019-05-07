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НАБУ завершило расследование фактов завладения почти 100 млн грн «Укрзализныци»

2016
НАБУ завершило расследование фактов завладения почти 100 млн грн «Укрзализныци»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили расследование фактов завладения 93,28 млн грн ПАО «Укрзализныця» при закупке стрелочной продукции по завышенным ценам в 2015-2017 гг.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 3 мая восьми подозреваемым открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд.

По данным следствия, подозреваемые с декабря 2015-го по март 2017 года организовали закупку для «Укрзализныци» стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами филиала «Центр обеспечения производства» «Укрзализныци» на сумму около 93,28 млн грн.

По данному расследованию в суд будут направлены материалы, касающиеся действий председателя правления — генерального директора производителя стрелочной продукции, помощника народного депутата Украины; первого замгендиректора производителя стрелочной продукции; основателя-директора фиктивной компании-победителя торгов; директора компании-посредника; трех сотрудников ЦОП «Укрзализныци», а также экс-первого замруководителя ЦОП «Укрзализныци», являющегося помощником народного депутата Украины.

Детективы также считают, что к совершению преступления могут быть причастны и другие лица, в том числе народные депутаты. Расследование по этим фактам выделили в отдельное уголовное производство, которое до сих пор продолжается.

В отношении одного из народных депутатов, который, по данным следствия, является организатором коррупционной схемы, подготовлен и направлен в органы прокуратуры проект представления на снятие неприкосновенности и привлечению к уголовной ответственности.

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Расследование этих фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года по собственным наработками. В январе 2019г семи лицам сообщили о подозрении. Впоследствии, в феврале, задержали и сообщили о подозрении еще одному участнику коррупционной схемы — бывшему замруководителя ЦОП Укрзализныци«.

В январе текущего года Соломенский районный суд Киева взял под домашний арест двух подозреваемых в деле о завладении средств «Укрзализныци», еще одному был определен залог.

Укрзалізниця, НАБУ
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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