Прокуратура подтвердила проведение обысков у адвоката журналиста Вышинского

Обыски у адвоката Андрея Доманского, представляющего интересы главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, связаны с делом 2013 года «о неправомерном отчуждении имущества». Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь главного прокурора Украины Лариса Сарган.

«По поводу обысков у адвоката Доманского. Дело 2013 года. Производство по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности Киева по заниженной цене. Обыски санкционированы судом. По завершении процессуальных действий будет информация», — написала она в Twitter.

Ранее следователи Генеральной прокуратуры Украины пришли с обыском в квартиру и киевский офис Доманского, а также к его помощнику. Сейчас адвокат находится в Херсоне, где знакомится с материалами дела и ждет судебного процесса, который запланирован на сегодня, о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского.

Доманский заявил, что связывает обыски со своей профессиональной деятельностью, уточнив, что считает это давлением на него как на адвоката.

Служба безопасности Украины 15 мая 2018 года задержала главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, ему было предъявлено обвинение в государственной измене, а позже в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, после чего эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.