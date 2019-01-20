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«Нафтогаз» заплатит Коломойскому почти 4 миллиона долларов

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«Нафтогаз» заплатит Коломойскому почти 4 миллиона долларов

Лондонский международный арбитражный суд в инициированном тремя компаниями Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова споре с НАК «Нафтогаз Украины» о выполнении акционерного соглашения «Укрнафты» обязал госкомпанию оплатить 75% судебных расходов истцов.

Об этом говорится в сообщении юридической фирмы Fieldfisher, представляющий миноритариев «Укрнафты», передает «Интерфакс-Украина».

Согласно сообщению, НАК должна будет заплатить из собственных средств более 3 млн фунтов стерлингов (3,8 млн долларов).

Как отмечают представители истцов в релизе, такое решение суд аргументировал тем, что «успешной стороной» является «сторона, выигравшая рассмотрение в целом», поскольку суд отказался объявить SHA полностью недействительной или такой, что не имеет законной силы.

Комментируя это решение суда, партнеры Fieldfisher Саймон Слоан и Арик Асланян напомнили, что в начале декабря Высокий суд Лондона решил отменить всемирной арест активов Игоря Коломойского по иску Приватбанка.

Они выразили надежду, что два таких судебных вердикта заставят Украину прекратить «незаконное и политически мотивированное преследование» инвестиций Коломойского и Боголюбова в Украине.

В то же время «Нафтогаз» ранее отмечал, что Лондонский суд 26 апреля 2018 года отменил действие ключевых положений SHA.

«Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения акционерного соглашения между „Нафтогазом“ и компаниями Коломойского по корпоративному управлению „Укрнафты“ являются, не подлежащими выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины», — отметили в «Нафтогазе».

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Ранее сообщалось, что по итогам рассмотрения спора по акционерному соглашению в конце 2018 года «Нафтогаз» и миноритарии «Укрнафты» начали новый процесс в Лондонском суде, в котором требуют друг от друга возмещения убытков. Размер требований пока неизвестен.

Нафтогаз України, Игорь Коломойский, Приват
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