Суркис, Порошенко и Лондонский суд: история одного «Привата»

31 января Большая палата Верховного суда поставила на паузу рассмотрение спора братьев Игоря и Григория Суркисов с ПриватБанком, где бизнесмены оспаривают свою связь с бывшим акционером банка Игорем Коломойским. Исход этого разбирательства напрямую связан с историей национализации «Привата». «Капитал» собрал факты, мнения различных экспертов и западных СМИ по этому вопросу.

Так, по мнению журналиста Сергея Шевчука, «отсрочка» рассмотрения спора — это большой успех для адвокатов государства.

«Все остальные суды, в том числе те, где Коломойский оспаривает саму национализацию и требует вернуть ему акции банка, заморожены до момента, пока в истории Суркисов не будет поставлена точка», — отмечает он.

Такой расклад означает, что «у НБУ и Кабмина есть в запасе несколько месяцев, чтобы принять в парламенте так называемый „приватовский закон“, который усилит позиции Нацбанка в судах с экс-собственниками всех банков-банкротов», пишет Шевчук со ссылкой на информацию от «участников процеса».

Как все начиналось

Напомним, что братья Суркисы, а также члены их семьи были среди крупнейших кладчиков «Привата» до его национализации. В общем они хранили в банке более 1 млрд гривен и еще около 250 млн долларов насчитывали вклады их компаний в Кипрском филиале банка. После национализации все эти средства отошли государству, и причина такого решения в том, что НБУ посчитал Суркисов и главного экс-акционера «Привата» «связанными лицами».

Осень 2017 года, Суркисы успешно оспорили решения НБУ. Суды первой и второй инстанций, ссылаюсь на данные про собственников «Привата» из официальных реестров, удовлетворили иски адвокатов Суркиса.

НБУ тогда, доказывая связанность лиц Коломойского и Суркисов, апеллировал к тому, что они вместе владеют медиахолдингом 1+1. Но такой аргумент — не сработал.

Сегодня же от решения Большой палаты Верховного суда будет зависеть не только судьба средств Суркисов, что хранились в «Привате», но и исход множества других судебных разбирательств вокруг банка.

«Фактор Порошенко» или как лица снова стали «связанными»

Накануне заседания Большой палаты Верховного суда, а именно 16 января «Зеркало недели» опубликовало новость о том, что «Суркисы требуют от Порошенко $140 млн в Лондонском суде».

Издание сослалось на собственные неназванные источники и сообщило, что иск был подан «за невыполнение условий сделки о покупке доли в телеканале «1+1».

«В течение четырех последующих месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований, после чего ориентировочно в мае 2020-го состоится первое заседание», — сообщило издание.

По данным журналистов, Порошенко в 2015 году хотел выкупить у Суркисов 25% долю телеканала за $140 млн с рассрочкой на восемь лет, но после заключения контракта передумал.

«Потом после национализации ПриватБанка в 2016 году и конвертации денег Суркисов в капитал уже государственного банка, Порошенко якобы предложил при посредничестве Александра Грановского вернуться к сделке и заплатить им их же деньгами из Привата. Суркисы отказались», — отметило «ЗН».

Во время заседания Большой палаты Верховного суда, уже 31 января, описанный выше инсайд стал одним из дополнительных доказательств юристов государства, пишет LIGA.net со ссылкой на свои источники.

«...лондонским иском Суркисы фактически признали себя совладельцами медиахолдинга (1+1)», — констатировало издание.

И если информация об иске Суркисов к Порошенко подтвердится, то это стать основанием для судей Большой палаты отправить дело на повторное рассмотрение в административной юрисдикции по причине «нововыявленных обстоятельств».

Государство от такого сценария только выиграет, отмечает пишет LIGA.net , ссылаясь на информацию полученную от участников процесса.

Где же настоящий Суркис?

На все происходящее отреагировали украинские экономисты и политологи.

«Внимание, вопрос. Где настоящие Суркисы? Или один Суркис пошел в Суд Лондона и у него что-то отжимали, а второй Суркис судится в Украине и говорит, что Коломойский ему чужой? Или у Суркисов коллективное раздвоение личности? И в Британии они одни, а в Киеве они другие? В общем, парадокс. Почти такой, как в игре „Динамо“ Киев. Когда суперклуб есть, а суперигры нет. И, конечно, смысл судов от Суркисов и в Киеве, и в Лондоне — помочь чужому или не чужому для них Игорю Валерьевичу ...», - отметил по этому поводу экономист Сергей Фурса.

Фактор МВФ и позиция ИноСМИ

Международный валютный фонд, тем временем, уже давно и четко обозначил свою позицию по делу ПриватБанка. Так, Украине выдвинуто требование, без которого очередного кредита нашей стран не будет. Заключается оно в принятии закона, который бы запретил возврат банка.

«Таким образом, МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк», — заявил экс-депутат Сергей Лещенко еще в конце прошлого года.

Проект такого «приватовского» закона вскоре действительно был написан, и уже и внесен в Раду (№ 2571). Он четко предусматривает невозможность возврата неплатежеспособных банков их бывшим владельцам.

А в конце января, заместитель главы НБУ Катерина Рожкова анонсировала возможное рассмотрение документа Парламентом в начале февраля 2020 года.

И пока Верховный суд взял паузу, а Рада только готовится рассматривать закон, западные СМИ не обошли стороной всю эту громкую и достаточно щекотливую историю.

Так, еще 5 сентября в Reuters вышла колонка по мотивам расследования поджога дома эксклавы Валерии Гонтаревой. И в ней, автор задавался вопросом, на чью же сторону станет президент Зеленский: выберет помощь МВФ или же даст задний ход приватизации «Привата».

«Любой намек на то, что правительство даст задний ход национализации („ПриватБанка“, — ред.), будет тревожным сигналом, в то время как миссия МВФ находится в Киеве, чтобы обсудить новое соглашение с правительством о помощи украинским реформам», — отмечало тогда издание.

В статье ВBС, опубликованной 18 сентября, также указывалось на риски Президента Зеленского оказаться «под ударом», в случае если за национализацию «Приватбанка» его бывшие акционеры получат какую-то компенсацию.

«Широко распространено предположение, что олигарх (Коломойский, — ред.) может пытаться договориться о компенсации за потерю Приватбанка. Если это произойдет, это станет ударом по заявлению президента Зеленского о том, что он реформатор, и может нанести непоправимый вред его отношениям как с международными донорами, так и с Международным валютным фондом», — писало ВВС.

Аналогичные тезисы «прозвучали» и на страницах Financial Times, где была опубликована колонка под назнанием «Киев обсуждает вопрос „Приватбанка“ с Коломойским, несмотря на скандал в 5,5 млрд долларов».

А в The Washington Times колонка с призывом к Зеленскому «стремится к демократии» и вовсе вышла непосредственно перед заседанием Большой палаты Верховного суда по иску Суркисов (30 января).

В ней автор акцентирует внимание на том, что люди из команды Зеленского, несмотря на провозглашенную преданности демократическим реформам, почему —то продолжают заигрывать с «пророссийскими олигархами». Речь шла непосредственно о Суркисе-старшем. И в качестве примера такого «заигрывания» со стороны Президента с частым «гостем дома Путина», автор колонки привел посещение юбилейного торжества Григория Суркиса (70-летие) Главой СБУ.

«Коррумпированные украинские олигархи, которые имеют пророссийские настроения, по-видимому, до сих пор обладают определенной властью в Украине... Надеемся, что президент Зеленский таки сможет проводить демократические реформы и противостоять влиянию коррумпированных пророссийских олигархов, — резюмировало издание за день до заседания Верховного суда по делу «Привата».

Напомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский публично заявил о том, что рассчитывает вскоре вернуть контроль над «Приватбанком». Причем не обязательно через суды, но только «законным путем».