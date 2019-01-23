Украина вышла еще из ряда соглашений в рамках СНГ

Правительство приняло решение выйти еще из нескольких соглашений, действующих в рамках Содружества независимых государств.
«Кабинет министров прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, поскольку они несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом», — сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития и торговли.
По его данным, в частности, Украина вышла из соглашений «О межгосударственном обмене экономической информацией», подписанных 26 июня 1992 года, «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности» (24 сентября 1993 года), «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности» (15 мая 1992 года).
Как отметили в Минэкономразвития, Украина имеет ряд обязательств в сфере международной торговли, в частности, как участница Всемирной организации торговли и в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, отдельные нормы которого несовместимы с обязательствами в рамках СНГ.
На прошлой неделе Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ, посчитав, что этот документ устарел и не отвечает состоянию торгово-экономических отношений между странами.
В мае прошлого года президент Петр Порошенко заявлял, что Украина пересмотрит все подписанные в рамках СНГ международные документы. Позже представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, что предложение Порошенко предусматривает сохранение для Украины выгодных соглашений о сотрудничестве с СНГ.
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