Украина увеличила экспорт товаров в страны ЕС

Поставки украинской продукции в 2018 году существенно увеличились в страны ЕС — на 15,5%, благодаря чему доля стран ЕС в общем экспорте товаров выросла до 37,6%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Существеннее всего в 2018 году увеличились поставки украинской продукции в страны ЕС — на 15,5%. Как следствие, доля стран ЕС в общем экспорте товаров выросла до 37,6% (по сравнению с 35,6% в 2017 году). В то же время доля стран Азии сократилась с 32,4% до 31,5%, а доля России — с 8,5% до 7,0% », - говорится в сообщении.

В общем, экспорт товаров за год вырос на 9,2% до 43,3 млрд. долл. США. Продажа продовольственных товаров за границу увеличился на 4,8%, прежде всего благодаря высокому урожаю зерновых — стоимостные объемы поставок зерновых культур выросли на 11,4%. Экспорт черных и цветных металлов увеличился на 15,3% г/г благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре.

В отношении импорта товаров, то за прошлый год он рос существеннее экспорта — на 14,0% до 56,3 млрд. долл. США. Энергетический импорт увеличился на 15,0%, прежде всего вследствие высоких мировых цен на энергоносители. Неэнергетический импорт вырос на 13,7%. В частности, под влиянием устойчивого внутреннего спроса высокими темпами продолжал расти импорт продукции машиностроения (на 17,8%), продовольственных и промышленных товаров (на 17,6% и 21% соответственно).

Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран Азии (на 27,3%), в результате их доля увеличилась с 20,1% в 2017 году до 22,4% в 2018 году. В то же время, несмотря на наращивание импорта из стран ЕС (на 12,4%), их доля уменьшилась с 37,2% до 36,6%. Доля России также снизилась с 14,5% до 14,2%.