Войти
США не видят фаворита президентской гонки в Украине
позиция
США не видят фаворита президентской гонки в Украине
Путин прокомментировал создание новой церкви в Украине и заявил о готовности вмешаться
резонанс
Путин прокомментировал создание новой церкви в Украине и заявил о готовности вмешаться

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

торговля
RSS

Украина увеличила экспорт товаров в страны ЕС

436
Украина увеличила экспорт товаров в страны ЕС

Поставки украинской продукции в 2018 году существенно увеличились в страны ЕС — на 15,5%, благодаря чему доля стран ЕС в общем экспорте товаров выросла до 37,6%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Существеннее всего в 2018 году увеличились поставки украинской продукции в страны ЕС — на 15,5%. Как следствие, доля стран ЕС в общем экспорте товаров выросла до 37,6% (по сравнению с 35,6% в 2017 году). В то же время доля стран Азии сократилась с 32,4% до 31,5%, а доля России — с 8,5% до 7,0% », - говорится в сообщении.

В общем, экспорт товаров за год вырос на 9,2% до 43,3 млрд. долл. США. Продажа продовольственных товаров за границу увеличился на 4,8%, прежде всего благодаря высокому урожаю зерновых — стоимостные объемы поставок зерновых культур выросли на 11,4%. Экспорт черных и цветных металлов увеличился на 15,3% г/г благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре.

В отношении импорта товаров, то за прошлый год он рос существеннее экспорта — на 14,0% до 56,3 млрд. долл. США. Энергетический импорт увеличился на 15,0%, прежде всего вследствие высоких мировых цен на энергоносители. Неэнергетический импорт вырос на 13,7%. В частности, под влиянием устойчивого внутреннего спроса высокими темпами продолжал расти импорт продукции машиностроения (на 17,8%), продовольственных и промышленных товаров (на 17,6% и 21% соответственно).

Читайте также: Благодаря займам платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом почти в $3 млрд

Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран Азии (на 27,3%), в результате их доля увеличилась с 20,1% в 2017 году до 22,4% в 2018 году. В то же время, несмотря на наращивание импорта из стран ЕС (на 12,4%), их доля уменьшилась с 37,2% до 36,6%. Доля России также снизилась с 14,5% до 14,2%.

НБУ, импорт, экспорт
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 1 февраля 2019
Четверг, 31 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О президентской кампании, рейтингах и социологии

Те отличия, которые есть в Украине в рейтинге кандидатов, замеряемых различными социологическими группами, свидетельствуют о том, что большая часть исследований проводится с грубейшими нарушениями. Губейшие нарушения при формировании выборки могут быть сделаны (а) умышленно либо (б) по незнанию и отсутствию образования. И, вероятнее всего, в Украине мы имеем дело с сознательным искажением результатов.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Почему Порошенко не повторит судьбу Януковича

Не секрет, что уровень доверия украинцев к такому государственному институту как президент стабильно низкий - «доверяют 16%, не доверяют - 70%, а показатели не меняются уже на протяжении 2-2,5 лет». Более того, стабильный личный рейтинг Петра Порошенко держится в пределах 6,3 - 8,9%, тогда как в почти пылающем ноябре/декабре 2013 рейтинг Виктора Януковича стабильно держался в районе 16,7 - 19,3%. И, тем не менее, Порошенко точно не повторит судьбу беглеца. Несмотря на их схожее раздражающее влияние на общественные настроения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016