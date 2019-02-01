Благодаря займам платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом почти в $3 млрд

Профицит платежного баланса Украины в 2018 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 12,1% — до $2,88 млрд, такие предварительные данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).
«Положительное сальдо платежного баланса фиксируется четвертый год подряд. В частности, в прошлом году в первую очередь благодаря значительному притоку капитала по финансовому счету: получению официального финансирования от международных партнеров и привлечениям на внешних рынках», — отметил регулятор в своем пресс-релизе.
Согласно данным НБУ, в 2018 году дефицит текущего счета увеличился до $4,65 млрд с $2,44 млрд годом ранее из-за расширения дефицита торговли товарами. Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на протяжении большей части года и высокий урожай зерновых и масличных культур в 2018 году поддерживали рост экспорта, однако осложнение перевозок в Азовском море и проведение ремонтов на отдельных предприятиях сдерживали его рост, объясняет регулятор.
Он добавляет, что устойчивый внутренний спрос и высокие цены на энергоносители обусловили высокие темпы роста импорта товаров по сравнению с экспортом.
По данным НБУ, экспорт товаров за 2018 год вырос на 9,2% — до $43,34 млрд, тогда как импорт — на 14,0%, до $56,3 млрд.
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