Украина вводит антидемпинговые пошлины на белорусские лампочки и соль

Антидемпинговые пошлины на импорт поваренной выварочной соли экстра-класса и ламп накаливания происхождением из Беларуси вступят в силу 3 марта 2019 года.
Согласно опубликованным в «Урядовом курьере» в пятницу решениям Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), данные документы вступают в силу через 30 дней после их публикации.
МКМТ приняла решение установить антидемпинговую пошлину на уровне 11,85% для экспортеров соли из Беларуси на пять лет, а также пошлину 17,73% на импорт белорусских ламп накаливания общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 Вт.
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