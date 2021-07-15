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В Великобритании могут ввести налоги на сахар и соль

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В Великобритании могут ввести налоги на сахар и соль

Властям Великобритании следует ввести налоги на сахар и соль в интересах повышения здоровья общества, говорится в Национальной продовольственной стратегии, подготовленной группой независимых экспертов во главе с соучредителем сети ресторанов Leon, ведущим неисполнительным членом совета Департамента по окружающей среде, продовольствию и сельским делам Генри Димблби.

По мнению экспертов, доходы от налогов могут быть направлены на обеспечение малообеспеченных семей овощами и фруктами.

«Правительство должно ввести налог в размере 3 фунтов стерлингов за кг сахара и налог в размере 6 фунтов стерлингов за кг соли, продаваемой для использования в обработанных пищевых продуктах или в ресторанах и предприятиях общественного питания. Это создало бы стимул для производителей снизить содержание сахара и соли в своих продуктах, изменив свои рецепты или уменьшив размеры порций», — отмечается в Национальной продовольственной стратегии.

По словам ее авторов, руководители крупных продовольственных компаний признают, что не могут ввести эти изменения без вмешательства правительства из-за соображений конкуренции.

По расчетам авторов стратегии, введение налогов снизит среднее потребление сахара британцами на 4-10 г на человека в день, а потребление соли — на 0,2–0,6 г на человека в день, что уменьшило бы среднее суточное количество потребляемых калорий на 15-38 ккал и способствовало бы снижению веса.

Согласно стратегии, налог на сахар и соль может принести казне 2,9–-3,4 миллиарда фунтов стерлингов в год (2,3–2,8 миллиарда фунтов стерлингов с сахара и 570-630 миллионов фунтов стерлингов с соли). «Этот налог должен быть включен в законопроект о финансах на 2024 год, чтобы правительство и бизнес могли должным образом его реализовать.

При этом эксперты признают, что нездоровая пища значительно дешевле в расчете на калорию, чем здоровая. «Мы хотим избежать возможных непреднамеренных последствий, которые могут привести к тому, что покупатели, испытывающие трудности, в конечном итоге сократят потребление здоровой пищи», — подчеркнули они.

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В связи с этим авторы стратегии предлагают ряд мер по обеспечению свежими продуктами питания малообеспеченных семей и семей с детьми — например, расширение бесплатного школьного питания и программы «Здоровый старт» (для поддержки рациона питания дошкольников). В течение трех лет среднегодовые затраты правительства на меры поддержки оцениваются в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

В свою очередь, премьер Великобритании Борис Джонсон отметил, что его не привлекают предложения о налогах, направленные на сокращение сахара и соли. Как он заявил британским СМИ, подобные меры могут «ударить по трудящимся».

Великобритания, сахар, соль
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