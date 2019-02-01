Россия ускорила развертывание ракет, не устраивающих США

Россия расширила развертывание крылатых ракет, которые, по мнению США, нарушают договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это усиливает разногласия между Москвой и Вашингтоном по соглашению, отмечает со ссылкой на западных чиновников газета The Wall Street Journal. Процедуру выхода из договора США собираются запустить 2 февраля.

Россия, как пояснил газете высокопоставленный чиновник, знакомый с отчетами американской разведки, развернула еще один, четвертый комплекс 9М729 (несколько месяцев назад, по информации Вашингтона, развернутыми у нее оставались три комплекса). Об этом США уведомили западных союзников, указал собеседник WSJ. В целом у России, по его словам, около 100 таких ракет, «включая запасные».

Ситуация развивается в момент, когда Госдеп собирается объявить о приостановке своих обязательств по ДРСМД и начать процесс официального выхода из него, отмечает издание. Заявление об этом, по его данным, Вашингтон сделает 1 февраля.

Процесс выхода из сделки, как поясняет WSJ, займет шесть месяцев. Это даст России время на то, чтобы изменить свою политику, согласиться с требованиями США и уничтожить ракеты и пусковые установки, которые, по мнению Вашингтона, нарушают договор. Однако прежде российские власти обвинений США не признавали, утверждая, что 9М729 условиям соглашения о ракетах соответствует.

Напомним, что о планах выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп объявил в октябре прошлого года. Свою позицию американский лидер объяснил тем, что Москва нарушает его условия.