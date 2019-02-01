Герхард Шредер рассказал, почему Европа должна дружить с Путиным

Европа не сможет устоять перед мощью США и Китая без России и ее ресурсов; президент РФ Владимир Путин много раз протягивал руку Евросоюзу, но его попытки сближения отвергали. Такое мнение высказал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью журналу Der Spiegel.
«Если мы, европейцы, хотим устоять перед супердержавами США и Китаем, то нам не сделать этого без потенциала России, — считает он. — Нам нужны рынок и, прежде всего, ресурсы страны. Это мое твердое убеждение и причина, почему я так сильно выступаю за поддержание этих отношений».
«Что меня огорчает, так это, скорее, то, что США всеми средствами пытаются предписывать нам, с какими странами вести торговлю, а с какими — нет. Этого мы как суверенная страна не должны позволять», — продолжил экс-канцлер.
Шрёдер отметил, что «Путин уверен в себе и, представляя свою страну, хотел бы, чтобы к ней относились с уважением и на равных». «И он не хотел бы, чтобы, как американцы, глядя сверху, на ней ставили печать региональной державы, — подчеркнул бывший канцлер. — Эта дискредитация глубоко тронула русских». По его словам, «Путина отвергали, когда он много раз протягивал руку Европе».
«Но сегодня сближение с РФ для нас большой шанс, — заметил Шрёдер. — Мы должны попытаться снова теснее связать Россию с ЕС и Западом. Для этого нужны, без сомнений, изменения в российской политике, но и в политике Запада».
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