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Бывший канцлер ФРГ объяснил аннексию Крыма расширением НАТО

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Бывший канцлер ФРГ объяснил аннексию Крыма расширением НАТО

Главной причиной аннексии Крыма является расширение НАТО на восток. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Der Spiegel.

Он напомнил, что за десять лет до событий 2014 года в северо-атлантический альянс вошли балтийские и некоторые восточно-европейские страны. В перспективе к ним могли присоединиться Грузия и Украина.

«Тогда началась дискуссия — особенно при участии Америки — о включении Грузии и Украины в НАТО. Это была не более чем стратегия окружения России, которая в то время была гораздо более открыта для сотрудничества и с Европой, и с НАТО», — сказал Шредер.

Экс-канцлер назвал присоединение полуострова к России аннексией и нарушением норм международного права, однако подчеркнул, что этот факт не отменяет причин произошедшего.

«Допустим, Украина действительно вступила бы в НАТО, как хотели американцы. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса», — пояснил он.

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Шредер добавил, что ни один российский лидер не отдаст Крым Украине, поэтому он не видит смысла и целей антироссийских санкций. Бывший канцлер ФРГ призвал к диалогу с Москвой.

Крым, Герхард Шредер
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