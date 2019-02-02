Возле берегов Турции нашли немецкую подлодку времен Второй мировой войны

Военно-морские силы Турции обнаружили немецкую подводную лодку времен Второй мировой войны на дне Черного моря недалеко от турецкого побережья. Об этом сообщила в субботу газета Sabah.
По ее данным, субмарина типа U-23 была случайно найдена в ходе съемок документального фильма телеканалом TRT, которые велись при поддержке ВМС республики. Турецкое поисково-спасательное судно «Акын» обнаружило подлодку в 3 км от населенного пункта Агва на глубине 40 м, а также две корабельные торпеды.
Подводные лодки шести типов U отправлялись нацистами в Черное море в рамках плана «Барбаросса», но Турция закрыла свои проливы для военных кораблей в соответствии с конвенцией Монтрё. В связи с этим немцам пришлось транспортировать их в разобранном состоянии из города Киль в румынский порт Констанца, где подлодки и собирались.
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