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Украина намерена купить еще больше оружия у США

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Украина намерена купить еще больше оружия у США

Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США, в том числе дополнительных комплексов летальной оружия, таких как ракеты Javelin.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с представителем США в Группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генерал-лейтенантом вооруженных сил США Китом Дейтоном, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Буквально вчера президент Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников, который до того был поддержан Правительством и Верховной Радой. Считаю это хорошим сигналом для укрепления обороноспособности нашего государства», — подчеркнула вице-премьер-министр.

Также она отметила, что Украина надеется стать активным участником американской программы «Иностранное военное финансирование» (Foreign Military Financing, FMF).

«Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных Сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче», — отметила вице-премьер-министр.

Со своей стороны Дейтон отметил, что при имеющихся возможностях необходимо упорно работать на пути реформ оборонного сектора.

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Напомним, что 1 марта 2018 года Госдеп США одобрил продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» на сумму $47 миллионов.

США, Javelin
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