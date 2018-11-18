В Аргентине объявлен трехдневный траур

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный национальный траур по экипажу подводной лодки San Juan, которая исчезла год назад.
Пропавшую субмарину со следами взрыва обнаружила американская компания Ocean Infinity в субботу, 17 ноября.
Лидер Аргентины подчеркнул, что для страны это были очень трудные 366 дней. Также Макри поблагодарил страны, участвовавшие в поисковой операции.
Подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 человека, пропала 15 ноября 2017 года. 30 ноября ВМС Аргентины объявили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой подлодки были продолжены. По данным следствия, на борту субмарины произошел взрыв мощностью более 100 килограммов в тротиловом эквиваленте.
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