Украина начнет консультации по зоне свободной торговли с Турцией

В ближайшее время состоятся политические консультации о введении зоны свободной торговли между Украиной и Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Інтерфакс-Україна».
«Мы говорили о нашем будущем соглашении о ЗСТ. Уже в ближайшее время пройдут политические консультации. 4 млрд долларов товарооборота — это очень далеко от нашего потенциала», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция в пятницу в Одессе.
По словам главы МИД, также состоятся консультации по соглашению о социальном обеспечении.
«Все больше украинцев работает в Турции, все больше турецких граждан работает в Украине. У нас в ближайшее время пройдут экспертные консультации, и нам нужно это соглашение», — пояснил он.
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