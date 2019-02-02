Россия вслед за США приостанавливает участие в ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Наш ответ будет зеркальным, — сказал Путин, которого цитируют российские СМИ. — Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем».

Также Путин поручил остановить попытки инициировать переговоры по вопросу ДРСМД, отметив, что предложения России «остаются на столе» и «двери для переговоров открыты».

По словам главы Кремля, Россия после приостановки участия в договоре будет создавать новые вооружения.

Также он отметил, что РФ не будет размещать в регионах мира ракеты средней и меньшей дальности прежде, чем аналогичное оружие не разместят там США.