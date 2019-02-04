Суркис безвозвратно уходит: в УЕФА наступает эра Павелко

7 февраля в Риме пройдет 43-й Конгресс УЕФА, сообщает официальный сайт Организации. Конгресс является высшим управляющим органом УЕФА, проводится ежегодно и представляет собой встречу делегатов всех 55 национальных ассоциаций УЕФА.

Конгресс начнется в 10:30 по киевскому времени и завершится около 14:00. Примерно через полчаса там же пройдет пресс-конференция с участием президента УЕФА Александера Чеферина.

Среди главных тем повестки 43-го Очередного Конгресса УЕФА: годовой отчет УЕФА, отчеты председателей комитетов УЕФА и выборы членов Исполкома.

В частности, избирать будут Президента УЕФА (четырехлетний мандат), восемь членов Исполнительного комитет УЕФА и двух вице-президентов в совет ФИФА с мандатами на четыре года. Кроме того, будет утверждены новые члены органов правосудия УЕФА.

Как пишет издание KomandaOnline, что на этот раз среди номинантом на выдвижение в Исполком УЕФА нет многолетнего представителя от Украины Григория Суркиса. Впервые за последние 14 лет он был лишен такой возможности и больше не сможет продолжить карьеру в УЕФА как минимум по двум причинам.

Первая и главная — он не занимает ни одну из должностей в Федерации футбола Украины и вообще не является ее членом. Его кандидатуру на выборы никто не выдвигал и не поддерживал.

Вторая — возрастные ограничения. Поскольку в следующем году Суркису старшему стукнет 70 лет, эти выборы были для него последним шансом запрыгнут в уходящий вагон «поезда УЕФА». По этой причине уже сегодня приходится констатировать, что Григорий Суркис уходит на пенсию в качестве футбольного функционера. На мировой футбольный Олипм вместо него восходит Андрей Павелко, хотя такого поворота событий Суркисы всеми силами пытались не допустить.

Всего за места в исполкоме УЕФА будут бороться 11 человек. Павелко один из них, и его шансы на победу оцениваются достаточно высоко, отмечают журналисты.

Полный перечень претендентов на 8 вакантных должностей включает в себя, кроме главы ФФУ, таких номинантов: Флоранс Ардуэн (Франция), Елдевин Бегичем (Босния и Герцеговина), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Фернанду Гомеш (Португалия), Арманд Дука (Албания), Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания), Борислав Михайлов (Болгария), Луис Рубиалес (Испания), Шандор Чаньи (Венгрия) и Давор Шукер (Хорватия).