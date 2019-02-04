У Порошенко подсчитали, сколько приходов уже перешло из УПЦ в ПЦУ

На сегодняшний день в Православную церковь Украины уже перешли более 200 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Как передает УНИАН, об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«На сегодняшний день (это буквально за полтора месяца) в украинскую Православную церковь перешли не менее 204 приходов», — сказала она. «До конца этого года — статистика показывает, и желание общин показывает — еще перейдут тысячи прихожан и тысячи общин», — считает Луценко.

Напоним, что 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем Православной церкви Украины. 6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.