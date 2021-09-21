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Суркиса уличили в запуске очередной провокации против Ассоциации футбола в СМИ

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Суркиса уличили в запуске очередной провокации против Ассоциации футбола в СМИ

Бывший журналист «плюсов» Константин Андреюк, которого в СМИ обвиняют в работе на братьев Суркисов, в Facebook опубликовал вброс про якобы «исчезновение $7,08 млн», предназначенных для строительства Спортивной базы для национальных сборных. Историю сразу же подхватил динамовский сайт «dynamomania», после чего ее опубликовали еще ряд СМИ, сообщает «Апостроф».

Несмотря на то, что сам пост Андриюка появился более суток назад, несколько близких к Суркисам сайтов «заметили его только к обеду сегодняшнего дня» и разместили ее практически синхронно.

«Сенсация» от Андриюка об исчезновении каких-то денег мало того, что написана в лучших традициях компилляции и манипуляции фактами, так она еще и совсем не нова«, — пишет издание.

Как говорится в материале, аналогичный текст больше года тому назад уже публиковал еще один журналист, которого тоже связывают с Суркисам — Артем Франков.

Он тогда идентично писал про якобы «исчезновение» денег ФИФА, но сумма была немного меньше.

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Издание напоминает, что ранее Суркиса поймали в Раде за скандальной перепиской касательно ВСК, «созданной по его „заказу“ с целью дискредитации УАФ». Позже он так и не смог опровергнуть свою прямую причастность к этой Комиссии, и поэтому депутаты отказались в ней работать. ВСК не нашла в деятельности УАФ никаких нарушений, завершив свое существование даже без итогового отчета.

СМИ, футбол, Григорий Суркис
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