Суркиса уличили в запуске очередной провокации против Ассоциации футбола в СМИ

Бывший журналист «плюсов» Константин Андреюк, которого в СМИ обвиняют в работе на братьев Суркисов, в Facebook опубликовал вброс про якобы «исчезновение $7,08 млн», предназначенных для строительства Спортивной базы для национальных сборных. Историю сразу же подхватил динамовский сайт «dynamomania», после чего ее опубликовали еще ряд СМИ, сообщает «Апостроф».
Несмотря на то, что сам пост Андриюка появился более суток назад, несколько близких к Суркисам сайтов «заметили его только к обеду сегодняшнего дня» и разместили ее практически синхронно.
«Сенсация» от Андриюка об исчезновении каких-то денег мало того, что написана в лучших традициях компилляции и манипуляции фактами, так она еще и совсем не нова«, — пишет издание.
Как говорится в материале, аналогичный текст больше года тому назад уже публиковал еще один журналист, которого тоже связывают с Суркисам — Артем Франков.
Он тогда идентично писал про якобы «исчезновение» денег ФИФА, но сумма была немного меньше.
Издание напоминает, что ранее Суркиса поймали в Раде за скандальной перепиской касательно ВСК, «созданной по его „заказу“ с целью дискредитации УАФ». Позже он так и не смог опровергнуть свою прямую причастность к этой Комиссии, и поэтому депутаты отказались в ней работать. ВСК не нашла в деятельности УАФ никаких нарушений, завершив свое существование даже без итогового отчета.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016