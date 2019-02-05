Верховная Рада не смогла отказаться от советского названия «военкомат»

Парламентарии не смогли переименовать военные комиссариаты. Соответствующий законопроект не набрал необходимого количества голосов депутатов, а предложение вернуться к законопроекту ВР также не поддержала, говорится на сайте парламента.
Ранее в ряде законов предлагалось заменить название «военный комиссариат» на «областной или территориальный центр комплектования и социальной поддержки». Авторы законопроекта посчитали, что смена названия необходима «для развития Вооруженных сил Украины по западным стандартам и реформирования системы мобилизации на основе базовых европейских подходов».
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз ставил документ на голосование, а также объявлял перерыв для консультаций с представителями фракций. Однако это не способствовало принятию закона в целом.
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