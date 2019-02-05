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Турчинов озвучил «шесть главных угроз от России»

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Турчинов озвучил «шесть главных угроз от России»

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что Украина должна быть голова как минимум к шести угрозам от России в 2019 году. Об этом он заявил в интервью Лига.net.

По его словам, первая угроза — это военная агрессия.

«Это не только истощение нашей страны вследствие постоянных военных провокаций на востоке, продолжение военной оккупации части Донбасса и Крыма. Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией», — рассказал Турчинов.

По его мнению, если Россия провалит попытки восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военной агрессии.

«Вторая угроза — информационная агрессия и попытка влиять на политическую архитектуру, на результаты политического выбора украинцев как с помощью информационных инструментов (СМИ, соцсети и тому подобное), так и путем поддержки прямых и скрытых креатур РФ в украинской политике», — заявил секретарь СНБО.

Третьей угрозой он называет киберагрессию, четвертой — экономическую войну, которая заключается в блокировании транзита украинских товаров в страны Азии через РФ и блокировании портов на Азовском море.

Пятая угроза, по словам Турчинова, энергетическая — это попытки России остановить работу украинской газотранспортной системы.

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«Шестая угроза — террористическая, активное использование диверсионно-разведывательных групп, российской агентуры и наемников для террористических актов, попытки посеять уныние, страх, дестабилизировать ситуацию внутри Украины», — заявил секретарь СНБО, отметив, что это «далеко не весь перечень».

Александр Турчинов, отношения с Россией
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