Турчинов озвучил «шесть главных угроз от России»

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что Украина должна быть голова как минимум к шести угрозам от России в 2019 году. Об этом он заявил в интервью Лига.net.
По его словам, первая угроза — это военная агрессия.
«Это не только истощение нашей страны вследствие постоянных военных провокаций на востоке, продолжение военной оккупации части Донбасса и Крыма. Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией», — рассказал Турчинов.
По его мнению, если Россия провалит попытки восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военной агрессии.
«Вторая угроза — информационная агрессия и попытка влиять на политическую архитектуру, на результаты политического выбора украинцев как с помощью информационных инструментов (СМИ, соцсети и тому подобное), так и путем поддержки прямых и скрытых креатур РФ в украинской политике», — заявил секретарь СНБО.
Третьей угрозой он называет киберагрессию, четвертой — экономическую войну, которая заключается в блокировании транзита украинских товаров в страны Азии через РФ и блокировании портов на Азовском море.
Пятая угроза, по словам Турчинова, энергетическая — это попытки России остановить работу украинской газотранспортной системы.
«Шестая угроза — террористическая, активное использование диверсионно-разведывательных групп, российской агентуры и наемников для террористических актов, попытки посеять уныние, страх, дестабилизировать ситуацию внутри Украины», — заявил секретарь СНБО, отметив, что это «далеко не весь перечень».
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