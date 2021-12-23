У женщин будет год, чтобы встать на военный учет

Представительницы профессий, включенных в обновленный список военнообязанных, должны будут встать на военный учет до конца следующего года, рассказал начальник Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко на брифинге в четверг, сообщает «Украинская правда».
По словам Куценко, женщины должны будут в течение 2022 года написать заявление в местный военкомат, а также предоставить копии и оригиналы паспорта, ИНН, свидетельств о браке и рождении детей (при наличии) и окончании образования, и справку с работы. Военкомат по итогам изучения документов определит, входит ли женщина в список военнообязанных и направит на медкомиссию по месту проживания.
При этом уточняется, что не все женщины военнообязанных профессий будут поставлены на учет — существуют также ограничения по возрасту (от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья.
В комментарии «Украинской правде» Куценко уточнил, что с 2023 года женщин, не вставших на военный учет, и предприятия, на которых они работают, будут штрафовать так же, как и мужчин.
«Все штрафы в вопросе постановки на учет военнообязанных женщин, потому что по мужчинам это уже работает, мы проверяем предприятия, — в 2022 году действовать не будут. В 2022 году мы будем их только принимать на военный учет. Оказывать помощь руководителям предприятий и организаций мы будем только с 2023 года. С 2023 года предприятия не имеют права принимать неучтенных женщин на работу. Предприятия и так ведут этот учет для мужчин, теперь будут и для женщин. Мы будем все разъяснять. В самой системе постановки на учет ничего не изменилось», — подчеркнул он.
Размер штрафа для женщин, не вставших на военный учет до 2023 года, будет составлять 850 грн, для предприятий, принявших их на работу — 5500 грн.
Ранее, 11 октября, Министерство обороны Украины приказом № 313 расширило список профессий, которые обязывают женщин встать на военный учет. Всего в список входит более 100 профессий.
Как сообщалось, главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Валерий Залужный, что в Украине назрела необходимость создания такого документа.
«Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо», — сказал он.
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