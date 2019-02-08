В Москве снова пройдет марш памяти Немцова

Организаторы подали в правительство Москвы официальное уведомление о проведении Марша Немцова в столице, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу местной партии «Яблоко».
Марш запланирован на 24 февраля в центре российской столицы.
Кроме «Яблока» организаторами шествия выступили сразу несколько российских оппозиционных организаций.
Организаторы предполагают, что в марше примут участие до 30 тыс. человек.
По данным российского МВД, в шествии памяти Немцова 25 февраля 2018 года приняли участие 4,5 тыс. человек.
Политик Борис Немцов был убит в 2015 году. В 2017 году за его убийство к 20 годам колонии строгого режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север».
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