Тысячи людей вышли в Москве на марш памяти Немцова

Около 8 тыс. человек на данный момент принимают участие в согласованной акции памяти Бориса Немцова в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД РФ.
При этом по данным «Белого счетчика» на марш пришли 22,3 тыс. человек. Как сообщается в Twitter счетчика, еще 200 опоздавшим участникам отказали в проходе.
Акция была согласована московскими властями на 30 тыс. человек.
Организаторами марша Немцова стали представители движения «Солидарность», Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, «Яблоко», ПАРНАС, Либертарианская партия, Партия Перемен и «Мемориал».
Российский политик Борис Немцов погиб 27 февраля 2017 года. Следствие установило, что его убила группа выходцев с Кавказа: Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, а также Анзор и Шадид Шабушевы. Суд признал Дадаева виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили сроки от 11 до 19 лет колониии. Заказчика убийства суд не установил.
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