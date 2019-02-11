Капитан судна «Норд» сбежал в Крым

Капитан крымского рыболовецкого сейнера «Норд» Владимир Горбенко, который был задержан украинскими пограничниками в марте прошлого года и исчез в конце января, якобы пребывает на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на мать Горбенко.

«Да, в субботу родненький вернулся», — цитирует агентство женщину.

Также эту информацию изданию подтвердила представитель компании-судовладельца Анна Шевелева.

«Капитан в России. Его возвращение — его личный успешный проект», — заявила она.

При этом Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января 2019 года, дал в Крыму интервью «Комсомольской правде».

«У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ», — сказал капитан «Норда».

При этом он подчеркнул, что виноватым себя ни в чем не чувствовал и, по его мнению, законов он никаких не нарушал.

Напомним, что 25 марта 2018 года корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель «Норд» под флагом РФ.

Следствие объявило капитану рыболовного судна «Норд» Владимиру Горбенко подозрение в совершении уголовного преступления по статье «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Кроме этого Горбенко сообщено о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.