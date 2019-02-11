Британский министр выставит счет России за аннексию Крыма и отравление Скрипалей

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон в своей речи 11 февраля в Лондоне намерен заявить, что Россия должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей и призовет союзников быть готовыми «применить силу». Об этом сообщает Reuters.
Согласно выдержкам из речи министра, которые есть у агентства, Уильямсон заявит, что после Brexit Великобритания и ее союзники должны быть готовы применять «жесткую силу» для защиты своих интересов перед противниками в лице России и Китая.
«Границы между миром и войной становятся размытыми», — говорится в тексте речи. Основными точками напряжения в отношениях с Россией Уильямсон считает аннексию Крыма, вмешательство РФ в последние президентские выборы в США и отравление нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
«За подобные действия Россия должна заплатить», — намерен заявить глава Минобороны.
Он также предупредит, что стоимость невмешательства в ситуацию западных стран часто бывает «недопустимо высокой» и Запад не может игнорировать тех, кто нуждается в его помощи.
«Стратегия, которая заключается в том, чтобы говорить, вместо того чтобы действовать, может привести нас к тому, что нашу нацию будут воспринимать как «бумажного тигра», — также якобы говорится в речи.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016