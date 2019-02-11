Британский министр выставит счет России за аннексию Крыма и отравление Скрипалей

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон в своей речи 11 февраля в Лондоне намерен заявить, что Россия должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей и призовет союзников быть готовыми «применить силу». Об этом сообщает Reuters.

Согласно выдержкам из речи министра, которые есть у агентства, Уильямсон заявит, что после Brexit Великобритания и ее союзники должны быть готовы применять «жесткую силу» для защиты своих интересов перед противниками в лице России и Китая.

«Границы между миром и войной становятся размытыми», — говорится в тексте речи. Основными точками напряжения в отношениях с Россией Уильямсон считает аннексию Крыма, вмешательство РФ в последние президентские выборы в США и отравление нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

«За подобные действия Россия должна заплатить», — намерен заявить глава Минобороны.

Он также предупредит, что стоимость невмешательства в ситуацию западных стран часто бывает «недопустимо высокой» и Запад не может игнорировать тех, кто нуждается в его помощи.

«Стратегия, которая заключается в том, чтобы говорить, вместо того чтобы действовать, может привести нас к тому, что нашу нацию будут воспринимать как «бумажного тигра», — также якобы говорится в речи.