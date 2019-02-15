Расходы человечества на оборону в 2018 году достигли $1,67 трлн

Мировые расходы на оборону и вооружения в 2018 году выросли на 1,8%, достигнув $1,67 трлн. Об этом говорится в представленном в пятницу Международным институтом стратегических исследований (IISS) докладе, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

Авторы доклада «Военный баланс» указывают, что западные страны в минувшем году продолжили наращивать оборонные расходы, частично в связи с опасениями по поводу военного усиления России и Китая. Эксперты утверждают, что, среди прочего, тревогу у Запада вызвало размещение в Крыму российских зенитных ракетных комплексов С-400.

«Китай, возможно, является еще большим вызовом, поскольку ставит на вооружение все более передовые военные системы и проводит стратегию, направленную на то, чтобы расширить возможности своих вооруженных сил действовать вдали от собственной территории», — говорится в документе, выход которого был приурочен к открытию Мюнхенской конференции по безопасности.

Эксперты расположенного в Лондоне IISS прогнозируют, что страны ЕС в этом году продолжат испытывать давление США, которые заинтересованы в увеличении европейских оборонных бюджетов. Ожидается, что на встрече глав МИД стран НАТО, которая пройдет в Вашингтоне в апреле, глава Белого дома Дональд Трамп вновь заявит о том, что все члены НАТО должны тратить на оборону не менее 2% от своего ВВП. При этом для того, чтобы данный показатель был достигнут, европейским членам НАТО пришлось бы выделить на эти цели дополнительно $102 млрд.

В докладе систематизированы данные о динамике военного потенциала и оборонных расходах 171 страны мира. Он не включает данные по странам Ближнего Востока, где продолжается вооруженное противостояние (Ливии и Сирии), а также тем, которые не публикуют сведения по соответствующим бюджетным статьям (ОАЭ и Катар).