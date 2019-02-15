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Кого Мангер утянет на дно

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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Кого Мангер утянет на дно

Дно слишком илистое и потому мы никак не можем обрести устойчивость... Итак, глава Херсонского облсовета публично обвинён в «заказе» убийства с особой жестокостью Екатерины Гандзюк. И сразу обнажились две червоточины. Первая: прокурор до суда заявляет об этом как о неоспоримом факте. И обязательно к привязке к политгруппе. Вторая: заказчик резонансного убийства все равно получает право выйти на волю... под 2-миллионный залог.

Растянутое во времени, медленное и болезненное убийство Гандзюк — это мрачная история о том, какую элиту мы сегодня имеем. Какие форматы «общественного диалога» она приемлет. И почему все это обязательно рухнет с тяжелыми судебными процессами над нынешними топами.

Очевидно, что сейчас работает примитивная логика: накрепко привязать Мангера к Тимошенко (вплоть, до статуса «любезный друг») и доказать, что это был сговор только одной политпартии. Банально. Во-первых, это совсем не бьет по Тимошенко. Снижение ее рейтингов имеет иные причины. Во-вторых, понятно, что на местах нет партийного деления, а есть общие феоды, в которых местная элита намертво переплетена в корысти. И только для формальности расписывают между собой, кто в какой партии — «сегодня ты член БПП, а ты — Батькивщины». Завтра будут другие партии? Значит, и членство измениться. Следовательно, если убийство имело место в мангеровском ракурсе, то в нём принимала участие почти вся элита Херсонской области. Правящая.

Вопрос только в том, согласится ли сам Мангер, чтобы на него единолично повесили всю эту мрачную историю? Не сомневаюсь, что ему уже пообещали стандартную процедуру — «до выборов крутим, намертво вяжем тебя к кандидатше, но потом отпускаем». Проблема в том, что выпустить с извинениями уже не получится. И либо надо будет сажать всерьёз и надолго, либо «исчезать» по дороге к процессу, либо Мангеру таки придётся детально и пофамильно все рассказать. Соответственно, договориться «между своими» не получится. Потому что убийство. Потому что слишком публично. Потому что явно выпустили кое-что страшное из бутылки. Кто-то в любом случае должен сесть надолго. Прямо сейчас. Или после 31 марта. Или чуть позже.

Почему нет смысла в следующей пятилетке в этом же составе? Потому что «Гандзюк» — это единственный их навык. Потому что система построена исключительно на лжи. Потому что она не позволяет довести до конца даже страшные истории, если участники сидят внутри системы.

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Скажу больше. Цинизм не в том, что «свои» не наказуемы. Гораздо хуже, что система сама предоставляет им логистику идеального избегания наказания даже за очевидные преступления. С другой стороны, правящая элита осознаёт, что общество все прекрасно понимает. А потому закусила удила и... продолжит совершенствовать беспредел. По сути, мы должны честно ответить себе — действительно ли мы хотим иметь здесь классическое «воровское государство», у которого «своим всё, а чужим закон»? Даже не так. Скорее, чужим сразу битой по голове.

Михаил Подоляк, Екатерина Гандзюк
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кого Мангер утянет на дно

Цинизм не в том, что «свои» не наказуемы. Гораздо хуже, что система сама предоставляет им логистику идеального избегания наказания даже за очевидные преступления. С другой стороны, правящая элита осознаёт, что общество все прекрасно понимает. А потому закусила удила и... продолжит совершенствовать беспредел. По сути, мы должны честно ответить себе - действительно ли мы хотим иметь здесь классическое «воровское государство», у которого «своим всё, а чужим закон»? Даже не так. Скорее, чужим сразу битой по голове.
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