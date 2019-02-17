Кандидат на пост главы Еврокомиссии предложил разместить в Украине противоракетные комплексы

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер предложил Украине поучаствовать в проекте создания европейской системы ПРО. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции.
По словам члена ведущей в ЕС Европейской народной партии, мир стоит перед перспективой выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
«У нас в Европе есть проблема, связанная с тем, чтобы снова объединять север и юг, но сейчас это больше по линии востока и запада. Если бы мы, с французской и немецкой сторон, предложили (участвовать в ПРО — Ред.) друзьям в Польше, Латвии и в Украине, только представьте, мы могли бы вместе создать противоракетную оборону для ЕС», — сказал Вебер, уточнив, что речь идет о «предложении, размышлении».
Как считает Вебер, это могло бы стать «первым шагом к настоящему европейскому оборонному союзу, чтобы люди в Польше, Латвии и в Украине поняли, что могут полагаться на Францию, Германию и других».
Второго февраля этого года президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты начинают процедуру выхода из ДРСМД. По его словам, этот процесс завершится через полгода, если Россия не вернется к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор. Речь идет о российской ракете 9М729, дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения договора.
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