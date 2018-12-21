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Генассамблея ООН не поддержала российский проект резолюции о сохранении ДРСМД

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Генассамблея ООН не поддержала российский проект резолюции о сохранении ДРСМД

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу не поддержала проект резолюции A/73/L.70 о сохранении в силе и соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «За» проект резолюции проголосовали 43 делегата, 46 — «против», а еще 78 воздержались.

В соответствии со статьей 18 Устава ООН для одобрения подобного проекта требуется две трети голосов присутствующих.

Проект резолюции был внесен на рассмотрение Генассамблеи ООН Российской Федерацией. Документ ставит своей целью высказать рекомендации участникам ДРСМД сохранить Договор в силе.

Выступая на Генассамблее перед проведением голосования по проекту, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что посредством ДРСМД «был внесен существенный вклад в международную безопасность и стабильность», а отказ от него имеет серьезные последствия.

«Нажмите зеленую кнопку и поддержите наш проект», — призвал он.

В свою очередь американская сторона выступила против принятия проекта этой резолюции.

«США проголосуют против проекта резолюции, поскольку РФ постоянно его нарушает. Россия разрабатывает, тестирует системы ракет, которые имеют дальность более 500 км и которые запрещены по ДРСМД », - сказал американский представитель.

Американскую сторону перед проведением голосования поддержали также Польша, заявившая о существующих нарушениях ДРСМД со стороны РФ, и Украина.

В пользу сохранения ДРСМД перед голосованием выступили представители Австрии, Беларуси и Китая. В частности, по словам представителя Австрии, Европа, хотя и не является стороной ДРСМД, извлекла из него пользу за 30 лет действия.

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ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской — президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор предусматривает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

О планах Вашингтона выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил 20 октября.

Генассамблея ООН, ДРСМД
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Пятница, 21 декабря 2018
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