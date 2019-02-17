Жители Гаити зовут Путина решать проблемы страны

Жители Гаити в ходе протестов против президента Жовенеля Моиза призвали Россию помочь урегулировать ситуацию в стране. Об этом сообщает газета La Croix со ссылкой на агентство AFP.

Протестная акция прошла в пятницу, 15 февраля в городе Порт-о-Пренс. В ней участвовали около 200 человек. Во время митинга протестующие сожгли флаг Соединенных Штатов.

Корреспондент агентства сообщал, что они скандировали лозунг «Долой американцев, да здравствует Путин». Один из митингующих заявил, что они должны «полностью разойтись» с американцами, так как в руках США слишком много влияния.

«Мы просим Россию, Венесуэлу, Китай присмотреться к нищете, в которой мы здесь живем», — сказал протестующий.

Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с полицией, после чего правоохранительные органы разогнали их с помощью слезоточивого газа.

Первый митинг в столице Гаити прошел 7 февраля, во время которого митингующие требовали отставки президента страны из-за экономического спада и коррупции. По данным Lexpress, с начала акций погибли семь человек. Моиз отверг идею своей отставки.