Жители Гаити зовут Путина решать проблемы страны

Жители Гаити в ходе протестов против президента Жовенеля Моиза призвали Россию помочь урегулировать ситуацию в стране. Об этом сообщает газета La Croix со ссылкой на агентство AFP.
Протестная акция прошла в пятницу, 15 февраля в городе Порт-о-Пренс. В ней участвовали около 200 человек. Во время митинга протестующие сожгли флаг Соединенных Штатов.
Корреспондент агентства сообщал, что они скандировали лозунг «Долой американцев, да здравствует Путин». Один из митингующих заявил, что они должны «полностью разойтись» с американцами, так как в руках США слишком много влияния.
«Мы просим Россию, Венесуэлу, Китай присмотреться к нищете, в которой мы здесь живем», — сказал протестующий.
Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с полицией, после чего правоохранительные органы разогнали их с помощью слезоточивого газа.
Первый митинг в столице Гаити прошел 7 февраля, во время которого митингующие требовали отставки президента страны из-за экономического спада и коррупции. По данным Lexpress, с начала акций погибли семь человек. Моиз отверг идею своей отставки.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016