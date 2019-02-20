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Главу национальной разведки США могут отправить в отставку

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Главу национальной разведки США могут отправить в отставку

Президент США Дональд Трамп разочарован в работе директора национальной разведки США Дэниела Коутса, который уже почти два года занимает этот пост. Многие чиновники Белого дома полагают, что его скоро уволят, пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказали собеседники, глава государства никогда не видел в Коутсе приближенного советника, которому можно доверять. Но в последние недели Трамп проявляет все большее недовольство публичными заявлениями главы разведки. По мнению президента, они подрывают политический курс США, особенно в плане северокорейского вопроса.

По словам одного из чиновников Белого дома, последнее выступление Коутса в конгрессе США по угрозам национальной безопасности «подорвало» доверие Трампа.

Речь идет о выступлении Коутса в конце января с докладом, в котором тот дал оценку глобальным и региональным угрозам США. Особый акцент был сделан на России и Китае. Также в числе стран, представляющих угрозу для США, были упомянуты Иран и Северная Корея. После доклада Коутса Трамп обвинил американских разведчиков в пассивности и наивности.

Источники газеты на условиях анонимности отметили, что Трамп пока не решил, что делать с директором нацразведки. В ближайшее время Коутс не будет уволен, однако президент все же рассматривает возможность его смещения с поста, отмечает издание.

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Работники администрации президента США указывают, что у Трампа с Коутсом «напряженные отношения в течение уже долгого времени». Один из источников указывает, что недавно президент спрашивал у своих доверенных лиц, кто, по их мнению, мог бы заменить Коутса во главе национальной разведки.

Дэниел Коутс, политика Трампа
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