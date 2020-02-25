Трамп и демократы поссорились теперь уже и из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп вступил во вторник в перепалку с демократами из-за плана по борьбе с коронавирусом.
Накануне администрация Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на противостояние вспышке вируса, включая разработку вакцины. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала этот запрос недостаточным, а лидер демократов в сенате Чак Шумер обвинил Трампа в том, что у него нет никакого плана против распространения болезни.
«Нытик Чак Шумер жалуется, исключительно для рекламы, что я должен запрашивать больше, чем 2,5 миллиарда, чтобы подготовиться к коронавирусу. Если бы я попросил больше, он бы сказал, что это слишком много», — написал Трамп в Twitter. Он также назвал Шумера «некомпетентным».
В США было зарегистрировано 14 случаев коронавируса, еще 39 заболевших американцев эвакуировали из-за границы и поместили в карантин.
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