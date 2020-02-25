Войти
Зеленский поручил провести полный аудит угольных предприятий
официально
Зеленский поручил провести полный аудит угольных предприятий
Гончарук уверяет, что в правительстве вообще нет коррупции
позиция
Гончарук уверяет, что в правительстве вообще нет коррупции

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Трамп и демократы поссорились теперь уже и из-за коронавируса

178
Трамп и демократы поссорились теперь уже и из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп вступил во вторник в перепалку с демократами из-за плана по борьбе с коронавирусом.

Накануне администрация Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на противостояние вспышке вируса, включая разработку вакцины. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала этот запрос недостаточным, а лидер демократов в сенате Чак Шумер обвинил Трампа в том, что у него нет никакого плана против распространения болезни.

«Нытик Чак Шумер жалуется, исключительно для рекламы, что я должен запрашивать больше, чем 2,5 миллиарда, чтобы подготовиться к коронавирусу. Если бы я попросил больше, он бы сказал, что это слишком много», — написал Трамп в Twitter. Он также назвал Шумера «некомпетентным».

Читайте также: Число пострадавших на карнавале в Германии почти достигло 60

В США было зарегистрировано 14 случаев коронавируса, еще 39 заболевших американцев эвакуировали из-за границы и поместили в карантин.

Дональд Трамп, политика Трампа, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 февраля 2020
Понедельник, 24 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Григол Катамадзе
Григол Катамадзе
Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Налог на выведенный капитал – это реинвестирование в развитие украинского бизнеса

Модель обложения налогом на выведенный капитал работает в Эстонии еще с 2000 года, в Грузии с 2017 года, в Латвии с 2018 года. И после перехода на новую модель налога на прибыль в этих странах начал расти ВВП. К тому же, по легкости ведения бизнеса в рейтинге Doing Business – 2020, где важную роль играет и подход к налогообложению прибыли, Грузия заняла 7 место, Эстония – 18, Латвия – 19, а Украина, к моему большому сожалению, – 64 место.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Отчет правительства и новые легальные рабочие места

В отчете правительства должен был быть зафиксирован факт сокращения количества штатных сотрудников и дано объяснение почему резко ускорился этот процесс, и, соответственно, какие меры будет принимать правительство для его предотвращения (если будет). В целом, в случае продолжения такой динамики, можно будет говорить не о создании 1 млн новых легальных рабочих мест за 5 лет, а о потере порядка 1,5 млн существующих.
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Без государственнической позиции Медведчука экономический рост в начале 2000-х годов был бы невозможен

7 февраля 2020 года Интернет-ресурс «Новое время» перепечатал статью шведского экономиста Андерса Аслунда «Один секрет о реформах Зеленского». В данной публикации сделана попытка ревизии рыночных реформ, проводившихся в Украине в 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х годов, путем искаженного представления роли Виктор Медведчука в процессах, которые имели судьбоносное значение для укрепления политического и экономического суверенитета нашей страны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016