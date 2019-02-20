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«Северный поток — 2»: США не отступают

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«Северный поток — 2»: США не отступают

В Германии всерьез опасаются новой атаки американской администрации на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом Bloomberg рассказали несколько источников, близких к канцелярии Ангелы Меркель. Некоторые говорят о том, сама Меркель готовится к более агрессивным шагам со стороны США.

Дело в том, что Вашингтон рассчитывал на то, что Брюссель и Париж перейдут в оппозицию к проекту, что ухудшит его перспективы. В частности, в Газовую директиву ЕС должны были быть внесены поправки, согласно которым под действие антимонопольного третьего пакета отнесли бы морские газопроводы, подходящие к ЕС. Если на «Северный поток — 2» распространится строгое соблюдение энергопакета, тогда основной поставщик топлива не должен будет занимать более 50% мощности газопровода. Выходом из положения может стать потеря контроля над газопроводом. Ни на одно из этих условий «Газпром» идти не захочет.

Ранее Suddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщала, что Франция выскажется в пользу внесения поправок к Газовой директиве ЕС, затрудняющих реализацию российского газопровода. Однако уже после этого Эммануэль Макрон и Ангела Меркель сумели найти компромисс.

Суть компромиссного предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае «Северного потока — 2» этой страной является Германия. Неудивительно, что это не удовлетворило американскую сторону.

Меркель смогла вновь отстоять «Северный поток». В замен она пообещала, что трубопровод не подорвет позиции Украины как страны-транзитера газа, а Германия также начнет импортировать сжиженный природный газ из США. Отдельно она подчеркнула, что изоляция России в момент тектонических сдвигов в глобальных отношениях не отвечает интересам Европы.

«Сознательно вытесняя Россию политически, я думаю, что это тоже неправильно», — сказала Меркель. «Европа не может иметь геополитическую заинтересованность в прекращении всех отношений с Россией», — добавила канцлер.

Тем не менее Вашингтон намерен продолжить борьбу. Вице-президент Майк Пенс на Мюнхенской конференции дал понять, что США пока не готовы принять поражение по этому вопросу. Он призвал страны ЕС отказаться от подводного трубопровода.

Надежда остается на Газовую директиву. Поправки в документ должен утвердить Совет министров ЕС. Этому предшествуют переговоры совета с парламентом для достижения единой позиции. После чего документ утверждают Европарламент и Совет ЕС.

Европейский союз рассчитывает закончить разработку новой директивы по газу не позднее мая 2019 года — до очередных выборов в парламент ЕС. В противном случае еврочиновникам придется убеждать уже обновленный состав депутатов. «Согласно договоренности, начнутся переговоры с участием Европейского парламента для финальной версии законопроекта, при этом стороны рассчитывают, что финальное соглашение будет заключено самое раннее на следующей неделе и при этом — не позже конца мая», — отмечает агентство Bloomberg.

Вести переговоры с парламентариями поручено Румынии, стране председательствующей сейчас в ЕС по принципу ротации. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что не очень удовлетворены тем, как продвигалась работа над директивой в периоды, когда Болгария и Австрия председательствовали в Совете ЕС в 2018 году. Постпредство Румынии в ЕС уже заявило о получении от послов Евросоюза мандата на переговоры с Европарламентом по поправкам к газовой директиве ЕС. Об этом говорится в твиттере председательства.

Агентство отмечает также, что американские дипломаты оказывают давление и на Румынию.

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В России откровенно нервничают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки на «Северный поток — 2» — это элемент нечестной конкурентной борьбы со стороны США за европейский рынок газа.

«Этот нужный для России и всего Евросоюза международный проект постоянно подвергается нападкам третьих стран, точнее — США, которые в данном случае занимают позицию, несовместимую с понятиями честной конкуренции, пытаясь вынудить европейских партнеров приобретать более дорогой в нынешней конъюнктуре, ориентировочно на 30% дороже, газ из США», — заявил Песков журналистам.

Северный поток-2
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