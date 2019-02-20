На границе с Румынией пограничникам пришлось открыть огонь по контрабандистам, оказавшим сопротивление

Пограничный наряд отдела «Красноильск» Черновицкого отряда Госпогранслужбы Украины, патрулировавший участок украинско-румынской границы, вынужден был применить оружие для пресечения агрессивных действий группы контрабандистов, которые намеревались с помощью силы отбить брошенные ими ранее при бегстве ящики с сигаретами, вследствие чего два человека получили пулевые ранения нижних конечностей.
Как сообщает в среду пресс-служба Госпогранслужбы Украины, пограничный наряд в ходе патрулирования обнаружил неизвестных, которые стремительно направлялись в сторону границы с носилками на плечах, и начал догонять их для задержания.
«Контрабандисты, заметив военнослужащих, бросили около 20 ящиков сигарет и начали убегать. Но уже через несколько минут, поняв, что количественно их гораздо больше, чем пограничников, вернулись, чтобы применить силу против наряда и отбить брошенный товар», — говорится в информации.
В ведомстве подчеркнули, что поскольку пограничники выполняли долг по охране границы, с целью прекращения незаконных действий нарушителей и недопущения предпосылок к завладению оружием они в пределах, определенных законодательством и предоставленных полномочий, вынуждены были применить оружие.
«В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей. Данные граждане уже доставлены в городскую больницу», — говорится в сообщении.
Пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы.
«Подчеркиваем, что сопротивление законным действиям пограничников во время выполнения последними обязанностей по охране границы недопустимо. Пограничники и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы пресекать попытки незаконной деятельности на границе», — заверили в Госпогранслужбе Украины.
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