Войти
Трамп публично поддержал школьника, подавшего в суд на газету Washington Post
медиа
Трамп публично поддержал школьника, подавшего в суд на газету Washington Post
Резервы РФ впервые в истории превысили внешний долг
соседи
Резервы РФ впервые в истории превысили внешний долг

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

рейтинг
RSS

Bloomberg рассчитал «индекс греха» для разных стран

342
Bloomberg рассчитал «индекс греха» для разных стран

Люксембург занял 1-е из 50 мест в рейтинге стран по финансовой доступности наркотиков. Об этом говорится в исследовании Bloomberg.

Для приобретения «стандартной корзины наркотиков», взятой за основу в расчетах Bloomberg (грамм амфетамина, грамм марихуаны, грамм кокаина и грамм опиоидов, включая героин), средний житель Люксембурга должен потратить только 9% своего недельного дохода.

При этом недельный доход рассчитывался как 1/52 часть ВВП на душу населения за 2018 год. Авторы не указали, учитывалась ли при расчете ВВП покупательная способность.

В исследовании не идет речи только о нелегальном приобретении наркотиков. «Марихуана, кокаин и героин разрешены для рекреационного или медицинского использования в различных юрисдикциях», — отмечает агентство.

В результате получилось, что средненедельный доход жителей герцогства составил $2191, а стоимость «корзины наркотиков» — $197.

На противоположном конце списка Китай и Япония. Там для приобретения «стандартной корзины наркотиков» нужно потратить соответственно 93,6 и 95,2% недельного дохода. Обе страны оказались рядом, несмотря на огромную разницу в среднем недельном доходе граждан: в Китае он равен $185 при стоимости «корзины» в $173, а в Японии — $771 при стоимости «стандартного набора наркотиков» $735 (более 95% от недельного дохода).

Самые доступные с финансовой точки зрения наркотики после Люксембурга в Нидерландах (9,2%), Уругвае (11,5%), Коста-Рике (13,2%) и Чили (16,7%). Франция и Германия заняли восьмое и девятое места (почти 18% у обеих стран), Великобритания (21,5%) стала 16-й, а замкнула первую двадцатку Швеция (почти 27%). Украина в рейтинг не попала.

В США для приобретения «стандартной корзины наркотиков» нужно потратить более 70% недельного дохода в $1202 (44-е место), в то время как в соседней Канаде только 35,6% (стоимость «корзины» $320, недельный доход — $899). При этом отмечается, что «корзина наркотиков» за последний год подорожала на 40%, а акценты в борьбе с наркоманией сместились. «Некоторые штаты ослабляют ограничения на каннабис, в то время как на всех уровнях идет кампания против злоупотребления легальными опиоидами, которые убивают десятки тысяч американцев», — отмечает Bloomberg.

Агентство традиционно называло свое исследование «рейтингом грехов». В этом году материал сохранил свое название, хотя при оценке соответствующих расходов Bloomberg в этот раз не учитывал другие расходы, например на алкоголь и табачные изделия.

рейтинг, индекс греха
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 20 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Владислав Старинец
Владислав Старинец
независимый экономист

Почему молчит Зеленский

Зеленский, примерив на себя маску «не Петя, не Юля», может её в одночасье и потерять, если совершит нечто, идущее вразрез с ожиданиями электората. К тому же по нему будет бить «тяжёлая артиллерия» штаба ПАПа, всерьёз опасающегося поражения от шоумена.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нацгосударстве и промполитке

Не надо спасать неспасаемое - национальное государство и его промышленную политику. Люди устали от национальных государств и их политики, которая практически всегда приводит к войне (правда, редкой в последнее время). Люди уже не хотят лишений, поэтому постоянно эмансипируются от государства, политиков, соотечественников и пр. Национальное государство умерло. И не надо гальванизировать его труп.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016