На границе с Польшей у пассажира поезда изъяли крупную партию старинных монет

На границе Украины и Польши украинские правоохранители обнаружили у пассажира поезда «Интерсити» сообщением «Киев-Перемышль» 375 монет XVII-XX, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Во время совместного с сотрудниками СБУ осмотра поезда, у 56-летнего гражданина Украины обнаружили коллекцию монет, в том числе античных, датированных началом XVII ст., Екатерины ІІ, Александра ІІ, а также советских.

Коллекция передана для экспертизы специалистам.

В то же время, судя по представленным фотографиям, изъятые монеты не представляют какой-то существенной исторической или коммерческой ценности.