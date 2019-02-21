Ryanair будет летать из Киева в Мадрид

Ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair с октября 2019 года откроет рейсы из Киева в Мадрид.

Согласно пресс-релизу авиакомпании, рейсы по маршруту Киев — Мадрид будут осуществляться четыре раза в неделю в рамках расширенного расписания Ryanair Kyiv Winter 2019, которое будет запущено в ближайшее время.

«Полное расписание Ryanair Kyiv Winter 2019 будет обнародовано в ближайшее время», — сообщает авиакомпания.

Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта «Борисполь».

Как сообщалось, ранее Ryanair заявляла, что в 2019 году планирует открыть пять новых рейсов из Украины в Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Манчестер (Великобритания), Софию (Болгария) и Пафос (Кипр) по два раза в неделю.