Ryanair будет летать из Киева в Мадрид

Ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair с октября 2019 года откроет рейсы из Киева в Мадрид.
Согласно пресс-релизу авиакомпании, рейсы по маршруту Киев — Мадрид будут осуществляться четыре раза в неделю в рамках расширенного расписания Ryanair Kyiv Winter 2019, которое будет запущено в ближайшее время.
«Полное расписание Ryanair Kyiv Winter 2019 будет обнародовано в ближайшее время», — сообщает авиакомпания.
Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта «Борисполь».
Как сообщалось, ранее Ryanair заявляла, что в 2019 году планирует открыть пять новых рейсов из Украины в Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Манчестер (Великобритания), Софию (Болгария) и Пафос (Кипр) по два раза в неделю.
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