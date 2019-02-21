Войти
Украина собирается расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю
дружба народов
Украина собирается расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю
Порошенко в ООН озвучил число погибших за пять лет украинцев
резонанс
Порошенко в ООН озвучил число погибших за пять лет украинцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

энергетика
RSS

Украина продолжает закупать большую часть ядерного топлива в России

332
Украина продолжает закупать большую часть ядерного топлива в России

Украина в 2018 году приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $523 млн 151,4 тыс.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), за прошлый год для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топлива российского производства на $374 млн 621,2 тыс., шведского производства — на $148 млн 530,2 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у «ТВЭЛ» (РФ) в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) — 28,4%.

Напомним, что Украина в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн (у РФ — на $368,964 млн, Швеции — на $164,458 млн), в 2016 году — на $548,81 млн (у РФ — на $386,782 млн, Швеции — на $162,028 млн), в 2015 году — на $643,57 млн (у РФ — на $610,883 млн, Швеции — на $32,688 млн), в 2014 году — на $628,176 млн (у РФ — на $588,831 млн, Швеции — на $39,345 млн), в 2013 году — на $600,596 млн (все — РФ), в 2012 году — на $600,334 млн (у РФ — на $555,355 млн, Швеции — на $44,979 млн).

Читайте также: Электоральная пирамида кандидата П

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями «ТВЭЛ» и Westinghouse Electric Sweden.

«Энергоатом» эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

ядерное топливо, Westinghouse, ТВЭЛ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 21 февраля 2019
Среда, 20 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клейтон Кристенсен
Клейтон Кристенсен
Профессор Гарвардской школы бизнеса

Что я узнал 25 лет изучая инновации

Совсем недавно я задался быть может самым важным из всех возможных вопросов: откуда приходит длительное процветание? Ответ: Инновации, создающие рынок. Это инновации, которые превращают сложные и дорогие продукты в продукты, которые являются простыми и доступными, таким образом, что гораздо больше людей в обществе могут получить к ним доступ. В некоторых случаях эти нововведения являются разрушительными, но в каждом случае создаваемые новые рынки служат прочной основой для устойчивого экономического роста.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016