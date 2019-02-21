Украина продолжает закупать большую часть ядерного топлива в России

Украина в 2018 году приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $523 млн 151,4 тыс.
По данным Государственной службы статистики (Госстат), за прошлый год для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топлива российского производства на $374 млн 621,2 тыс., шведского производства — на $148 млн 530,2 тыс.
Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у «ТВЭЛ» (РФ) в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) — 28,4%.
Напомним, что Украина в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн (у РФ — на $368,964 млн, Швеции — на $164,458 млн), в 2016 году — на $548,81 млн (у РФ — на $386,782 млн, Швеции — на $162,028 млн), в 2015 году — на $643,57 млн (у РФ — на $610,883 млн, Швеции — на $32,688 млн), в 2014 году — на $628,176 млн (у РФ — на $588,831 млн, Швеции — на $39,345 млн), в 2013 году — на $600,596 млн (все — РФ), в 2012 году — на $600,334 млн (у РФ — на $555,355 млн, Швеции — на $44,979 млн).
Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями «ТВЭЛ» и Westinghouse Electric Sweden.
«Энергоатом» эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
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