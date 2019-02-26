Виновникам резонансного ДТП в Харькове суд дал по 10 лет тюрьмы

Суд назначил по 10 лет тюрьмы водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за смертельное ДТП в Харькове. Соответствующий приговор в понедельник объявил Киевский районный суд Харькова.

Обоим также назначили дополнительное наказание — лишение прав на вождение на 3 года. Также суд удовлетворил все гражданские иски потерпевших о денежных компенсациях.

Судья Виктор Попрас решил, что участие Зайцевой и Дронова в ДТП было равным, действия обоих привели к столкновению и его последствиям.

Решение суда может быть оспорено в апелляции.

Напомним, что ДТП случилось осенью 2017 года. Автомобиль Lexus Дроновой, который ехал на красный свет, от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. Тогда погибли шесть человек, еще шесть человек — получили травмы разной степени тяжести. Разбирательство длилось больше года.