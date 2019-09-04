Зайцеву и Дронова этапировали в разные области за ДТП в Харькове

Осужденную к 10 годам лишения свободы по делу смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр № 79 в Днепропетровской области.

Об этом сообщает «Комментарии. Харьков», ссылаясь на собственные источники.

Ранее сообщалось, что еще одного участника ДТП Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию № 29.

Напомним: ДТП в Харькове состоялось 18 октября 2017 года. Елена Зайцева, приемная дочь известного бизнесмена Василия Зайцева, находилась за рулем автомобиля Lexus RX. Установлено, что она проехала на красный свет, что стало причиной столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов. Автомобиль Зайцевой вылетел на тротуар. На месте погибли пять человек, шестой человек скончался в больнице.

В ходе судебного заседания сторона обвинения утверждала, что девушка во время ДТП находилась под влиянием опиатов. В свою очередь защита заявила, что Зайцева употребляла успокоительное перед экспертизой.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам лишения свободы каждого и еще к 3 годам лишения права управления автотранспортом. Также осужденные должны поровну возместить ущерб потерпевшим: свыше 7 млн грн.