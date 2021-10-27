В Харькове задержали 16-летнего водителя, виновного в смертельном ДТП

В Харькове в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской произошла авария в результате которой один человек погиб, а еще трое — пострадали. Правоохранители задержали 16-летнего водителя, устроившего ДТП.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«Автопроисшествие произошло 26 октября около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, 16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Шевроле.

«В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу», — рассказали в полиции.

В полиции также сообщили, что у водителей обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не обнаружили.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, отрабатываются записи с камер видеонаблюдения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Известно, что водитель Инфинити задержан в порядке статьи 208 УКУ, согласно которой, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

Источник «Страны» в МВД сообщил, кто был за рулем машины «Инфинити», которая вчера ночью на скорости вырезалась в авто «Шевроле» и привела к жуткой аварии в Харькове.

Как выяснила «Страна», водителя зовут Харьковский Николай Михайлович, родился он 20.08.2005.

В данный момент он в больнице.

«Машину, на которой он гонял по городу на бешеной скорости и на красный свет, обеспеченные родители купили ему буквально на днях», — сообщил источник.

По некоторым данным, отец Николая — торгует на рынке, а мама жила в Австралии.