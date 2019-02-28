Гриценко и Садовой обещают определиться с единым кандидатом

Кандидаты в президенты от «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко и «Самопомощи» Андрей Садовой совместно опубликуют согласованное решение относительно единого кандидата на выборах, когда достигнут окончательных договоренностей. Об этом, по результатам переговоров с Садовым, написал в Facebook Гриценко.
«Прошу — не требуйте всего и сразу. Как только у нас будет совместно согласованное решение, оно сразу будет обнародовано, так же совместно», — сообщил он.
По словам Гриценко, они с Садовым договорились, что обо всем сообщат совместно и односторонних комментариев не будет.
«Дайте нам шанс и дайте нам время — чтобы твердо выйти на победный формат», — добавил он.
Утром 28 февраля Садовый намекнул, что готов сняться с выборов в пользу кандидата от демократических сил, который получит большую поддержку украинцев, по результатам последних соцопросов. Он считает, что единый кандидат от демократических сил имеет все шансы победить на президентских выборах в Украине.
Гриценко впоследствии написал в Facebook, что пора «объединить усилия» и «принимать решения» и сообщил о встрече с Садовым.
Сняться с выборов кандидаты могут до 7 марта.
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