Гриценко и Садовой обещают определиться с единым кандидатом

Кандидаты в президенты от «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко и «Самопомощи» Андрей Садовой совместно опубликуют согласованное решение относительно единого кандидата на выборах, когда достигнут окончательных договоренностей. Об этом, по результатам переговоров с Садовым, написал в Facebook Гриценко.

«Прошу — не требуйте всего и сразу. Как только у нас будет совместно согласованное решение, оно сразу будет обнародовано, так же совместно», — сообщил он.

По словам Гриценко, они с Садовым договорились, что обо всем сообщат совместно и односторонних комментариев не будет.

«Дайте нам шанс и дайте нам время — чтобы твердо выйти на победный формат», — добавил он.

Утром 28 февраля Садовый намекнул, что готов сняться с выборов в пользу кандидата от демократических сил, который получит большую поддержку украинцев, по результатам последних соцопросов. Он считает, что единый кандидат от демократических сил имеет все шансы победить на президентских выборах в Украине.

Гриценко впоследствии написал в Facebook, что пора «объединить усилия» и «принимать решения» и сообщил о встрече с Садовым.

Сняться с выборов кандидаты могут до 7 марта.