Садовой снялся с выборов в пользу Гриценко

Андрей Садовой принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Об этом он сказал на брифинге 1 марта.

«Я принял решение — я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко», — сказал Садовой.

По данным источников «Украинской правды», утром Садовой встречался с политсоветом партии «Самопомич», где с признал, что решил таки сняться с выборов.

«Если я сейчас этого не сделаю, мы проигрываем выборы — тогда весь негатив из-за того, что мы не использовали шанс поддержать Гриценко, ляжет на нас всех», — объяснял своим сторонникам Садовой.

На прошлой неделе на заседании политсовета, в который входят депутаты Олег Березюк, Олег Лаврик, Егор Соболев, Оксана Сыроид, Роман Семенуха, медиаконсультант Остап Процик и заместитель председателя Львовского облсовета Параска Дворянин, все выступили против объединения с Гриценко, кроме Соболева.

Но, по данным УП, на утренней встрече 1 марта никто не возразил Садовому.

Садовой — первый из 44 кандидатов, принявший решение снять свою кандидатуру на этих выборах. Денежный залог в размере 2,5 миллионов гривен ему возвращен не будет. Последовать примеру мэра Львова могут и другие кандидаты до 7 марта.