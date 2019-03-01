Возле берегов Кипра обнаружили одно из крупнейших месторождений газа

Компания Exxon Mobil в четверг заявила об открытии у побережья Кипра третьего крупнейшего в мире месторождения природного газа за последние 2 года. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.
«На основе предварительных подсчетов, месторождение содержит примерно от 142 до 227 миллиардов кубических метров природного газа. Это уже третье крупнейшее в мире месторождение этого ресурса, обнаруженное у побережья Кипра», - говорится в сообщении.
По этому поводу министр энергетики Георгиос Лаккотрис заявил, что упомянутое открытие дает надежду на больше открытий в водах восточносередземноморской островной страны, которая хочет стать альтернативным источником энергии для Европы.
Отметим, что Турция выступает резко против кипрских работ по разведке газовых месторождений, которые, по мнению Анкары, нарушают ее права на запасы нефти и газа и игнорируют права на природные ресурсы Северного Кипра.
Турция заявляет, что начнет свои работы в акватории Кипра. В феврале прошлого года турецкие военные корабли несколько недель блокировали в Средиземном море буровую установку итальянской энергетической фирмы ENI, которая должна начать работы по поиску газа у берегов Кипра.
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