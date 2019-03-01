Европарламент обвинит Россию в поддержке Brexit и вмешательстве в евровыборы

Финальный проект резолюции Европарламента по отношениям с Россией, которую депутаты будут принимать на сессии 11-12 марта, приписывает РФ поддержку кампании по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), вмешательство в демократические процессы в Европе и контакты с европейскими радикальными партиями. Об этом говорится в проекте документа, опубликованного в пятницу на сайте Европарламента.
Кроме того, там содержится призыв о сохранении санкций против России, которые, в частности, предусматривают ограничение доступа РФ к финансам и технологиям, пока Россия не восстановит территориальную целостность Украины. Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению даже институтами ЕС.
В документе содержится целый набор рекомендаций, как ЕС дальше строить отношения с Россией. Во-первых, эти отношения «должны строиться на основании верховенства закона, базовых демократических принципов и соблюдения прав и свобод человека, норм ОБСЕ». Во-вторых, ЕП предлагает активизировать поддержку «неправительственных организаций, блогеров и журналистов, занимающихся расследованиями». Эти действия автор проекта резолюции — евродепутат от Латвии Сандра Калниенте классифицириует как «расширение гуманитарных контактов и поддержки гражданского общества», не рассматривая эти шаги как вмешательство во внутренние дела России.
ЕП признает, что Россия в обозримом будущем будет оставаться одним из ключевых торговых партнеров ЕС, но призывает сократить влияние РФ на европейский энергорынок, в частности, остановив реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
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